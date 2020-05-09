مندوب إيران في الأمم المتحدة: انتهاكات واشنطن أضعفت سيادة القانون

2020/05/09 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد سفير ومندوب ايران لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، نهج اميركا في الخروج من المنظمات والاتفاقيات الدولية ومنها الخروج غير القانوني من الاتفاق النووي وانتهاك قرار مجلس الامن الفين ومئتين وواحد وثلاثين.

وأكد روانجي ان اميركا استخفت بالقوانين الدولية بانتهاكها للقرارات والاتفاقيات وتهديدها للدول الاخرى بإجراءات عقابية ان لم تنتهكه أيضا، مضيفا ان ضرورة معالجة التعددية تكمن في تعزيز سيادة القانون والتعاون والتعاطي الدولي.

لافتاً الى ان الهدف من تأسيس منظمة الامم المتحدة هو تنسيق اجراءات الدول لحل المشاكل العالمية، وان سياسات واجراءات بعض الدول مثل اميركا التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية من خلال الإجراءات الأحادية قد أدت الى إضعاف مكانة هذه المنظمة وسيادة القانون.

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