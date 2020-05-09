السلطات بمحافظة عراقية تتوعد بضرب متظاهري

2020/05/09 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت قيادة شرطة بابل يوم السبت من قيام متظاهرين بتهيئة الخوذ والقنابل والدروع لاستخدامها قريبا ً في الخروج باحتجاجات، مشددة بانها "ستضرب بيد من حديد من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار" في المحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، انه وردت معلومات مؤخرا بوجود عدد من الذين يرومون اخراج المظاهرات عن طريقها السلمي وتهيئة مستلزمات منها الخوذ وصناعة قنابل المولتوف والدروع وماشابه ذلك لاستخدامها ضد رجال الامن واستهداف المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة" .

واهاب البيان بسكان المحافظة و"المتظاهرين السلميين فيها بعدم الانجرار خلف تلك الدعوات والبقاء في مكان التظاهر وعدم الخروج من محيطه كونه مؤمن من قبلنا ".

ودعا البيان المتظاهرين الى "التعاون مع الاجهزة الامنية ومساعدتنا في تشخيص المغرضيين"، مشددة على ان "قيادة شرطة محافظة بابل ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعت امن المحافظة والتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة".

وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

وقُتل نحو 550 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت مفوضية حقوق الانسان الحكومية في تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة الماضي، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

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