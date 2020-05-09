محافظة النجف تخفف من إجراءات حظر التجوال

2020/05/09 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، تخفيف إجراءات حظر التجوال.

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