القبض على عصابة لترويج العملة المزورة في البصرة

2020/05/09 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة البصرة اليوم السبت، عن إلقاء القبض على عصابة لترويج العملة المزورة.

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