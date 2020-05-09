2020/05/09 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى ما يزيد على الـ4 ملايين شخص، فيما تخطت الوفيات الـ276 ألفا.وبحسب أرقام موقع “وورلد ميتر” الذي يجمع البيانات حول الجائحة الجديدة، فقد تعافى ما يزيد على المليون و393 ألف شخص حول العالم.وتتقدم دول كثيرة بحذر في اتجاه رفع الحجر المنزلي عن مواطنيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار انتشار كورونا عالميا.. وتقدم حذر لرفع الحجر المنزلي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار انتشار كورونا عالميا.. وتقدم حذر لرفع الحجر المنزلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).