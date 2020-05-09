2020/05/09 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت غوغل أن تطبيق Read Along الذي طورته لمساعدة الأطفال على تحسين قدراتهم في القراءة، بات متاحا للتحميل في متجر تطبيقاتها المخصص لهواتف أندرويد.وأوضحت غوغل أن التطبيق الجديد هو نسخة مطورة عن تطبيق Bolo الذي كانت قد اختبرته سابقا في الهند، لكنه يتميز عن الأخير بدعمه لتسع لغات من بينها الإنكليزية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تبتكر تطبيق جديد لتعليم الأطفال القراءة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تبتكر تطبيق جديد لتعليم الأطفال القراءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).