تقرير: موظفو غوغل وفيسبوك لن يعودوا إلى مكاتبهم حتى العام 2021

2020/05/09 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الشروع بفتح جزئي للاقتصادات والشركات حول العالم، تشير تقارير سيواصل غالبية الموظفين في شركتي “غوغل” و”فيسبوك” العمل من منازلهم حتى نهاية العام الجاري، علماً أن الشركتين العملاقتين في مجال التكنلوجيا ستعيدان فتح مكاتبهما خلال الصيف، وفقاً لتطوّر حالة فيروس كورونا.رئيس مجلس إدارة “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، سوندار بيشاي، قال الخميس […]

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