استمرار انتشار كورونا عالميا.. وتقدم حذر لرفع الحجر المنزلي

2020/05/09 | 16:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى ما يزيد على الـ4 ملايين شخص، فيما تخطت الوفيات الـ276 ألفا.

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