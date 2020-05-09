2020/05/09 | 16:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مسؤولون الجمعة، أنّ نتيجة فحص فيروس كورونا للناطقة باسم نائب الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية، لتُصبح ثاني موظّف في البيت الأبيض يُصاب بالعدوى، في وقت بقي فيه الرئيس دونالد ترامب على موقفه الرافض لوضع كمّامة حتى خلال تكريمه للمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وجميعهم في التسعينيات من عمرهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة الناطقة باسم نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة الناطقة باسم نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).