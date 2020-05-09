الكاظمي يتجه لعزل إيران واللجوء إلى أميركا والسعودية.. مسارٌ جديدٌ بالعلاقات

2020/05/09 | 16:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد الولايات المتحدة أن المرحلة الحالية هي الأنسب لتشجيع #العراق على تحصين قراره السياسي، في ظل الانكفاء الإيراني الداخلي بسبب جائحة “#كورونا” والعقوبات الاقتصادية الأميركية التي خلّفت تداعيات في #طهران.وبحسب وسائل إعلان عربية، فإن…

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