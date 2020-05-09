من الدندنة الى الغناء، ترجم شمو الصعوبات التي واجهها باعماله الفنية

2020/05/09 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم المجتمع الايزيدي عامة والشنكالي خاصة ذو سمعة فنية وخاصة فن الغناء، حيث على مر التاريخ كان لفناني الايزيدية صوت خاص بالإضافة الى فنهم الخاص أيضاً.المواهب في شنگال مستمرة بالظهور والعطاء، منهم ظهروا على الساحة الفنية الشنگالية ومنهم طوروا انفسهم بعيدا عن الشهرة، لدى كل موهبة شنگالية اساس فني …

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