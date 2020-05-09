شاب ضحى بكل شيء ليحقق حلمهُ، تعرفوا على قصته

2020/05/09 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني عادل علي عيسى، شاب عراقي أيزيدي من مواليد 1996، مجمّع التأميم (خانصور) – قضاء سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق، يسكن حاليا في إحدى المدن التركية، هاجر عادل مع عائلته إلى سوريا ابّان إحتلال تنظيم داعش لقضاء سنجار، ومنها إلى إقليم كوردستان – العراق، عاش فيه لبضعة ايام ليهاجر …

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