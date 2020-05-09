صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي لـ 211 اصابة بكورونا سجلت في دوائرها

2020/05/09 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت صحة الكرخ، السبت، الإصابات المسجلة في جانب الكرخ منذ بداية الازمة وليومنا هذا حس...





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