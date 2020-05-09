صحة الكرخ تعلن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتوضح توزيعها الجغرافي

2020/05/09 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت (09 أيار 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن توزيعها الجغرافي.

وقال الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في دائرة صحة الكرخ سجلت 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم ليضبح العدد التراكمي للمصابين 211".

واضاف البيان أن "حالات الشفاء لهذا اليوم بلغت 11 حالة، ليصبح العدد التراكمي لحالات الشفاء 97 حالة"، مبينا أن "حالات الوفاة التراكمية بلغت 7 حالات".

واوضح أن "التوزيع الجرافي للمصابين في هذا اليوم، كان بواقع 9 اصابات في منطقة العامرية في محلة 630، أما الحالة العاشرة فقد كانت في منطقة الحرية دور الضباط/ محلة 424".

بغداد اليوم - بغداد

وجه مدير عام دائرة صحة الرصافة د.



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