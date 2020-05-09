2020/05/09 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اكد نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي ، اليوم السبت ، بان ابواب النادي مفتوحة للنجم السابق اكرم عمانوئيل وتحت اي منصب.واشار الزيدي لـ"كلكامش برس" إلى أن " اللاعب السابق اكرم عمانوئيل قدم لكرة الصقور الكثير وافرح جمهوره وساهم بشكل كبير في احراز لقب الدوري مرتين وبطولة الكاس مرتين وكاس السوبر وبطولة اندية النخبة والعديد من الالقاب في فترة التسعينيات الامر الذي يحتم على ادارة النادي رد الدين له وهو مرحب به في اي منصب سواء كان اداريا او فنيا".واضاف نائب رئيس النادي أن " (اكرم عمانوئيل ) المتواجد حاليا في استراليا بامكانه التواجد في اروقة النادي والاختيار العمل الذي يليق باسمه كنجم ادخل الفرحة على جمهور الصقور في مناسبات عديدة". يذكر ان هداف الصقور التاريخي "عمانوئيل" قد طالب ادارة القوة الجوية والاندية المحلية الاخرى بانصاف النجوم ومنحهم فرصة العمل التدريبي او الاداري في المرحلة المقبلة.

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