كركوك تسجل 3 حالات شفاء من كورونا

2020/05/09 | 16:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة كركوك، زياد خلف مديد، اليوم السبت، عن تماثل ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا للشفاء ليبلغ تراكمي حالات الشفاء 33 حالة.وقال مديد في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تماثلت ثلاث حالات للشفاء من المصابين بفيروس كورونا وغادروا مركز التدبير الوبائي في الحي الصناعي بمدينة كركوك".وأضاف ان "اجمالي الاصابات الكلية 70 حالة في المحافظة، 35 منها راقدين في المستشفى ويتلقون العلاج، و33 حالة اكتسبت الشفاء، فيما توفيت حالتان اثنتان فقط".

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