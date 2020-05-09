2020/05/09 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، بإعادة فرض الحظر الشامل لمدة أربعة عشر يوما.

وأكد الموسوي في تصريح على ضرورة العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة أربعة عشر يوما خلال الايام الاخيرة من شهر رمضان، إضافة الى ايام عيد الفطر المبارك، على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطوارئ المالية على مستحقيها، مضيفا أن ذلك جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب وأعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية تطالب بإعادة فرض حظر التجوال الشامل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية تطالب بإعادة فرض حظر التجوال الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).