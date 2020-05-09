سائرون: لا يوجد خلاف سياسي حول الوزارات الشاغرة

2020/05/09 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون عدم وجود أي خلاف سياسي حول الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، إن الكاظمي سينهي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به امام البرلمان، وان لا خلافات سياسية حول موضوع الوزارات الشاغرة، وانما البحث عن شخصيات مهنية من رحم تلك الوزارات، وهو أمر ليس صعبا خاصة وان تلك الوزارات هي من نصيب مكونات محددة.

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