جلسة مطولة برئاسة الكاظمي و4 ملفات مهمة: 3 ساعات منذ انطلاق أولى جلسات مجلس وزراء الحكومة الجديدة.. وترقب شديد للقرارات

2020/05/09 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مرت نحو 3 ساعات على بدء انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وفي تمام الساعة الواحدة ونصف اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء انعقاد اولى جلسات مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى الكاظمي بعد يومين من نيله ثقة البرلمان.وتترقب الاوساط الشعبية والاعلامية، مخرجات وقرارات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء […]

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