روسيا تلمس تغيرًا اجتماعيًا إيجابيًا بفعل كورونا

2020/05/09 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لمست روسيا تغيرًا إيجابيًا بفعل فيروس كورونا، وذلك بحسب دراسة اقامها مركز مختص رصد من خلالها زيادة إقبال المواطنين الروس على شراء الكتب ست مرات تقريبا، على خلفية جائحة كورونا.وذكرت الدراسة التي أعدها أحد أكبر متاجر التجزئة في البلاد، أن العدد الأكبر من الكتب التي تم اقتناؤها في أبريل المنصرم، كان […]

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