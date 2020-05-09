ولايتي يهنئ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/05/09 | 16:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية على أكبر ولايتي برقية تهنئة الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هنأه فيها وكابينته والشعب العراقي...

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