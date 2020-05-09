2020/05/09 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، يوم السبت، حصول اشتباك بين مقاتليها وقوات الجيش في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، معتبرة بأن الأمر محاولة لخلق الفوضى الامنية والعشائرية في الناحية.

وقال النائب عن بدر في محافظة ديالى، حسين جاسم الزهيري لشفق نيوز "ان ما تداولته بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من حصول اشتباك بين مجموعة تدعي انتمائها لمنظمة بدر وقوات الجيش في ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة عار عن الصحة".

وأضاف أنه "محاولة لخلق الفوضى الامنية والعشائرية في الناحية"، منوهاً إلى "أننا نراقب عن كثب الوضع في محافظة ديالى وناحية ابي صيدا مع الجهات العسكرية والأمنية المسؤولة في الناحية".

وتناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي انباء عن وقوع اشتباكات بين عناصر "ملثمة" تدعي انتمائها لمنظمة بدر وقوات الجيش.

وانطلقت في الايام الماضية عمليات تفتيش شاملة في ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة من قبل قوات "العقرب" القادمة من بغداد لفرض القانون وانهاء النزاعات العشائرية التي اودت بحياة عشرات الضحايا في غضون الاعوام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة بدر توضح حقيقة اشتباك مقاتليها مع الجيش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة بدر توضح حقيقة اشتباك مقاتليها مع الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).