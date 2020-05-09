صحة كركوك تعلن شفاء 3 مصابين بكورونا

2020/05/09 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم السبت ، تماثل 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد للشفاء في المحافظة .

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