بالصور.. الحشد الشعبي يتكفل بنقل جثمان متوفي بكورونا في ذي قار الى النجف

2020/05/09 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز_ذي قار تكفلت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار بنقل جثمان متوفي بفايروس كورونا إلى النجف الاشرف وغسله والصلاة عليه ودفنه.

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