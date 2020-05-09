صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي لـ 211 اصابة بكورونا سجلت في دوائرها

2020/05/09 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص البيان: الإصابات المسجلة في دائرة صحة الكرخ منذ بداية الازمة حسب المناطق… -الحرية ٣٠ إصابة.– الشعلة و رحمانية الشعلة ٢٤.-حي الفرات ٢٢.– الدورة ١١.-العامرية ١٠.-التاجي ١٠.-حي العامل ٩.-الكاظمية ٨.[…]

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