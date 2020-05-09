خبر سار من كركوك بشأن تطورات كورونا

2020/05/09 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة كركوك يوم السبت تسجيل حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة كركوك بالوكالة زياد خلف في بيان ورد لشفق نيوز، إن ثلاثة مرضى بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام وغادروا مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعي.

وأشار خلف إلى أن حالات التعافي ارتفعت إلى ٣٣ من أصل ٧٠ إصابة سجلتها محافظة كركوك بينها حالتي وفاة، فيما لا يزال ٣٥ حالة تتلقى العلاج.

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