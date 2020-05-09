صحة الكرخ تعلن شفاء 11 مصاباً بكورونا

2020/05/09 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة شفاء من فيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سُجل اليوم عشر اصابات بفيروس كورونا ليبلغ تراكمي الحالات المسجلة لغاية الان 211 حالة مؤكدة".وأضافت انها "سجلت اليوم 11 حالة شفاء من كورونا، ليرتفع تراكمي حالات الشفاء لـ97 حالة".واكدت الدائرة انها "لم تسجل اي حالة وفاة هذا اليوم ليبقى عدد الوفيات بسبب الفيروس سبع حالات فقط".

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