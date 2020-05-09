الرافدين: دوائر تخالف الضوابط عبر تسلم رواتبها يدويا

2020/05/09 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مصرف الرافدين، السبت، عن وجود دوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا، عاداً ذلك مخالفة للشروط والتعليمات.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، تلك الدوائر الى "استلام رواتبها الكترونيا شهريًا وعن طريق الماستر كارد".

وأضاف البيان، أن "التعليمات وشروط الجهات المعنية تؤكد ان يكون صرف الرواتب الكترونيا وليس يدويًا".

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