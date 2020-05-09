إنخفاض اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/05/09 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انخفضت اسعار صرف الدولار، السبت، ببورصة الكفاح والأسواق المحلية.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة
سعر بيع الدولار = 125.000 دينار.
سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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