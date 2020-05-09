إنخفاض اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/05/09 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار، السبت، ببورصة الكفاح والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

سعر بيع الدولار = 125.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.

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