مستشار أيراني يهنئ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2020/05/09 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بعث مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية على أكبر ولايتي برقية تهنئة الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هنأه فيها وكابينته والشعب العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.ووصف ولايتي في برقيته التي أصدرها اليوم السبت، إيران والعراق بأنهما بلدين صديقين وشقيقين، لطالما اتخذا خطوات قيمة مضيا على طريق تعزيز التعاون، معربا عن تمنياته […]

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