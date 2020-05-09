شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا في كركوك

2020/05/09 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن مدير عام صحة محافظة كركوك زياد خلف مديد ، اليوم السبت، عن شفاء ثلاثة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.وقال مديد في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “ثلاثة ٲشخاص مصابين بفايروس كورونا غادروا مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعي بعد تماثلهم للشفاء”.وأضاف أن “اجمالي الاصابات الكلية بلغت […]

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