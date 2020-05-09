قصة حشداوية: لا تضع يدك على رأسي..!

2020/05/09 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد لعيبي مرة اتصل بيه شخص الساعة بالوحدة الفجر ..كالي اني اخذت تلفونك من اجيت للقاطع لسامراء..اتذكرته ورحبت بيه … كالي عندي شغلة يمك ..كتله بخدمتك … كال ابني بالرابع ابتدائي ورايدين ولي امره باجر وهو ما يقبل يروح وي امه او وي عمامه اوخواله او واحد من اصدقائي ويريدني إلا اني […]

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