قصة حشداوية: لا تضع يدك على رأسي..!


قصة حشداوية: لا تضع يدك على رأسي..!
2020/05/09 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احمد لعيبي مرة اتصل بيه شخص الساعة بالوحدة الفجر ..

كالي اني اخذت تلفونك من اجيت للقاطع لسامراء..

اتذكرته ورحبت بيه … كالي عندي شغلة يمك ..

كتله بخدمتك … كال ابني بالرابع ابتدائي ورايدين ولي امره باجر وهو ما يقبل يروح وي امه او وي عمامه اوخواله او واحد من اصدقائي ويريدني إلا اني […]

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