2020/05/09 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احمد لعيبي مرة اتصل بيه شخص الساعة بالوحدة الفجر ..
كالي اني اخذت تلفونك من اجيت للقاطع لسامراء..
اتذكرته ورحبت بيه … كالي عندي شغلة يمك ..
كتله بخدمتك … كال ابني بالرابع ابتدائي ورايدين ولي امره باجر وهو ما يقبل يروح وي امه او وي عمامه اوخواله او واحد من اصدقائي ويريدني إلا اني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة حشداوية: لا تضع يدك على رأسي..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كالي اني اخذت تلفونك من اجيت للقاطع لسامراء..
اتذكرته ورحبت بيه … كالي عندي شغلة يمك ..
كتله بخدمتك … كال ابني بالرابع ابتدائي ورايدين ولي امره باجر وهو ما يقبل يروح وي امه او وي عمامه اوخواله او واحد من اصدقائي ويريدني إلا اني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة حشداوية: لا تضع يدك على رأسي..!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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