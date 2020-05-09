استئناف العمل بمشروع شرقي كربلاء بعد توقف  6 سنوات

2020/05/09 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن قائمقام قضاء الهندية ( طوريج ) 30 كم شرقي كربلاء منتظر الشافعي ، اليوم السبت ، عن استئناف العمل بمشروع شبكات ومحطات مجاري القضاء ضمن مشروع وزارة البلديات بعد رفع حظر التجوال الصحي ، بعد توقف دام 6 سنوات ، وبكلفة 38 مليار دينار “.وذكر […]

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