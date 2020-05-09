الفنان غازي فيصل من الغناء داخل قرية صغيرة الى الشهرة خارج الوطن

2020/05/09 | 18:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – يسرى علي ملحن وشاعر ومغني نشأ وترعرع في كنف والده المرحوم الذي لم يمانعه يوما ما، بل العكس، كان يتلقى منه دعما ماديا ومعنويا ليس كسائر الآباء آنذاك، بدأت رغبته ومسيرته في الغناء في مطلع الثمانينات وأصبحت تتنامى عنده شيئا فشيئا حتى أصبح الغناء شغله الشاغل وهوايته المفضلة، حيث ظهر كمغني هاوي …

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