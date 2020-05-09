هونغ كونغ ترسل إشارات إيجابية مع “خلطة ثلاثية” لعلاج كورونا

2020/05/09 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..إشارات إيجابية جديدة تأتي من هونغ كونغ، على طريق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يثير ذعر العالم منذ أواخر العام الماضي.فقد كشفت نتائج تجربة أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض لدى المصابين بحالات بين خفيفة إلى معتدلة من مرضى فيروس كورونا المستجد، وقلل بسرعة كمية الفيروس […]

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