2020/05/09 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خصصت الصحف الإيطالية مساحات لإعلان البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ترحيبهما وتلبيتهما دعوة “اللجنة العليا للأخوة الإنسانية”، إلى الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس المقبل 14 الحالي والذي وكانت “اللجنة” دعت المؤمنين من مختلف الطوائف الدينية، إلى أن يكون “يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية”.وكتبت جريدة IL TEMPO صباح اليوم: “ناشدت اللجنة العليا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخميس ..البابا وشيخ الأزهر يشاركان في يوم الصلاة للانسانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخميس ..البابا وشيخ الأزهر يشاركان في يوم الصلاة للانسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).