2020/05/09 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، السبت، بأن محاكم قضاء القائم لم تتعامل بالشكل المطلوب مع اسر داعش التي تهرب الى العراق، مبينا أن القوات الأمنية على الحدود مع سوريا تسهل عمليات دخول تلك الاسر الى الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ إن “أهالي منطقة سعده في قضاء القائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الأمنية تتعاطف مع عوائل داعش وتسمح لهم بدخول الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: القوات الأمنية تتعاطف مع عوائل داعش وتسمح لهم بدخول الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).