بالوثيقة: محافظ الانبار يحدد يوماً في الاسبوع لعودة العوائل العالقة ببقية المحافظات

2020/05/09 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

حدد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، يوماً في الاسبوع لعودة العوائل العالقة ببقية المحافظا...





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