الانبار تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وبيان لصحتها يوضح تفاصيلهما

2020/05/09 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار اعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، اليوم السبت، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما اوضحت تفاصليهما.وذكرت الدائرة في بيان ان "طالباً كان في مصر اصيب بفاروس كورونا يبلغ من العمر ٢٤ سنة وصل من مصر وتم استلامه من قبل دائرة صحة الانبار بسيطرة الصقور والى الحجر مباشرة وتم اخذ مسحات للفحص وكانت النتيجة (موجبة )، علما انه لم يلامس احد وحالته الصحية جيدة جدا ولا يوجد اي اعراض عليه".وتابع البيان "ايضا تم تسجيل اصابة شخص ثاني من اهالي الخالدية قادم من الهند يبلغ من العمر ٣٤ سنة يعمل مترجم في الهند وتم استلامه من قبل دائرة صحة الانبار في سيطرة الصقور الى الحجر واخذ مسحات له قبل ستة ايام وكانت نتيجته سالبة ومن ضمن اجراءات فرقنا الصحية لمتابعة الحالات الوافدة خلال فترة ١٤ يوم من وصولهم تم اعادة الفحص مرة ثانية وكانت النتيجة موجبة ( مصاب ) لنفس الحالة".واشار البيان الى ان "دائرة صحة الانبار اتخذت كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالتين".

بغداد اليوم - متابعة

بحث تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، في أنواع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، وأجاب عن الأسئلة الأكثر شيوعا حولها.

هل يهم نوع الكمامة؟

نعم، فبحسب التقرير هناك أنواع مختلفة من الكمامات التي توفر

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صور الأقمار الصناعية عن أساطيل من تجمعات لسفن سياحية فاخرة في عرض البحر، بعد تعذر رسوها في الموانئ إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت صناعة السفن السياحية حول العالم من أبرز المتضررين من تفشي الفيروس، خاصة بعد اكتشا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت (09 أيار 2020)، تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن توزيعها الجغرافي.

وقال الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في دائرة صحة الكرخ سجلت 10 اصابات جديدة بفيرو

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