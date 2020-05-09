تطبيق مجاني للإبلاغ عن مخالفي إجراءات الوقاية في الاردن

2020/05/09 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ”كوفيد 19″.وأطلق على التطبيق المجاني اسم “سي رادار” (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة “أندرويد” عبر “غوغل بلاي”، على أن يتم توفيره على مجموعة “آبل” الشركة الصانعة […]

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