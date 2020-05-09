مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة منا رواتب المتقاعدين واتخذ قرارات عدة، منها يخص رواتب المتقاعدين وتعديل قانون الأحزاب

2020/05/09 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عقد مجلس الوزراء الجديد جلسته الاولى برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة، منها يخص رواتب المتقاعدين وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل، فضلاً عن تعديل قانون الأحزاب.وقال مكتب رئيس الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن “مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاعالاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله، ووافق على تخويل رئيس […]

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