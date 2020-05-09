الدفاع: الوزير لا يمتلك أي صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/05/09 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ان وزيرها الجديد جمعة عناد لا يملك اي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزارة الدفاع تبين عدم وجود أية صفحة رسمية باسم وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن أية صفحة منسوبة لسيادته هي وهمية […]

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