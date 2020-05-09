خامنئي يتحدَّث عن صُلح الحسن ومعاوية.. هل سيخضع لواشنطن؟

2020/05/09 | 18:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت مواقع إيرانية معارضة، بأن هناك مؤشرات على احتمال تراجع #طهران عن مواقفها المتشددة تجاه التفاوض مع #واشنطن، مستشهدة بتغريدة نشرها المرشد الإيراني #علي_خامنئي التي نشرها اليوم السبت.وذكر موقع “إيران انترناشيونال” أنه «تزامناً…

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