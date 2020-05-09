شاهد: قتال حتى الموت.. معركة بين دبور وفأر تنتهي بانتصار الكائن الصغير.. وتحذيرات من قدرته على قتل الإنسان!

2020/05/09 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعركة شرسة بين دبور آسيوي عملاق وفأر، وأظهرت اللقطات الدبور العملاق وهو ينقض على ظهر الفأر الذي يحاول الفرار من قبضته ولكنه في النهاية يسقط ضحية للسعات الدبور السامة.وتقتل الدبابير العملاقة نحو 50 شخصا سنويا في اليابان، ولدغتها أشبه بدخول قضيب ساخن جدا […]

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