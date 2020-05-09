اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في كربلاء

2020/05/09 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، إن “مفارز الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال عصابة مكونة من أربعة متهمين نصفهم نساء يتاجرون بالمخدرات في المحافظة “.وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة […]

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