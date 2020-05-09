الكاظمي: أولوياتنا تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات

2020/05/09 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات....

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