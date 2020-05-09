النجيفي عن رسالة الغبان: المحور الإيراني يطلب تعاون أمريكا بدل خروجها

2020/05/09 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنيمة أثيل النجيفي، تغير مواقف بعض القوى السياسية يأتي للحفاظ على وضعهم السياسي، في إشارة إلى رسالة رئيس كتلة الفتح محمد الغبان والتي طلب فيها "الدعم الأمريكي".

النجيفي: بعد أن تغيرت شعارات المحور الايراني من المطالبة بخروج القوات الأجنبية إلى التعاون مع الولايات المتحدة، نجدهم يطالبونها بالحفاظ على وضعهم السياسي

قال النجيفي في تغريدة على "تويتر"، ورصدها "ألترا عراق"، إنه "بعد أن تغيرت شعارات المحور الايراني من المطالبة بخروج القوات الأجنبية إلى التعاون مع الولايات المتحدة، نجدهم يطالبونها بالحفاظ على وضعهم السياسي، وهذا ما سيحاول النواب ترسيخه إذا لم يسبقهم الشعب بمطالبة واسعة بانتخابات سريعة يثق الجمهور بنزاهتها".

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كانت كتلة الفتح في مجلس النواب، طالبت الإدارة الأمريكية بدعم العراق، وعدم اعتبار مرور حكومة مصطفى الكاظمي "انتصارًا لها".

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في بيان، "بعد أن تم تمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب، وحصولها على دعم دولي وإقليمي وداخلي كبير، ندعو الولايات المتحدة ألا تعتبر تمرير الحكومة انتصارًا لها وخسارة لخصومها في العراق والمنطقة".

وأضاف، أن "القوى السياسية العراقية غلبت مصلحة العراق على جميع الحسابات الأخرى، وبالتالي فإن على واشنطن أن تبرهن على اهتمامها بالعراق بإعطائه أولوية في المساندة والدعم في هذا الظرف الحرج، وأن تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له، وليس انحيازها لطرف سياسي عراقي ضد طرف آخر".

وتابع، أن "الموقف الأمريكي على المحك اليوم، والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليًا ممن يكتفي بإطلاق المواقف والتصريحات".

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