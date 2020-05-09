مستشار خامنئي يعلق حول حكومة الكاظمي

2020/05/09 | 18:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلق علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، السبت، حول الحكومة الجديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي.

بعث ولايتي رسالة إلى مصطفى الكاظمي

وبعث ولايتي برقية، 9 آيار/مايو، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هنأه فيها وكابينته والشعب العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال ولايتي، إن "إيران والعراق بلدين صديقين وشقيقين، لطالما اتخذا خطوات قيمة مضيًا على طريق تعزيز التعاون"، معربا عن تمنياته "بمزيد النجاح والتوفيق للعراق حكومة وشعبًا".

ومنح البرلمان، الخميس، 7 آيار/مايو، الثقة لحكومة الكاظمي التي ضمت 15 وزيرًا مع رفض تمرير 5 وتأجيل حقيبتين.

وتعهد الكاظمي بالتمهيد إلى انتخابات مبكرة وحرة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن حكومته مؤقتة.

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