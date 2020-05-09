وثيقة.. الأنبار تسمح بعودة مواطنيها العالقين في محافظات أخرى

2020/05/09 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة الأنبار غربي البلاد يوم السبت السماح بعودة مواطنيها العالقين في محافظات أخرى.

ووفق ما جاء في أمر إداري صادر عن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي فإنه "يسمح بعودة العائلات الانبارية الكريمة العالقة في جميع المحافظات العراقية يوم الخميس من كل اسبوع فقط".

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