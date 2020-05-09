أربيل تزف تطوراً إيجابياً في طريق التعافي من كورونا

2020/05/09 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في أربيل يوم السبت تعافي خمسة مصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجرتها مديرية صحة اربيل أظهرت تماثل خمسة مصابين للشفاء التام من فيروس كورونا، منوهة إلى مغادرتهم المستشفى إلى منازلهم.

وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع إلى ١٩٤ حالة من بين ٢١٢ إصابة سجلتها محافظة اربيل منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.

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